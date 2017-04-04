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صور| بدء التشغيل التجريبي لمستشفى سنهوت التخصصي بالشرقية

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صور| بدء التشغيل التجريبي لمستشفى سنهوت التخصصي بالشرقية صور| بدء التشغيل التجريبي لمستشفى سنهوت التخصصي بالشرقية

التحرير

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كتبت- ريهام الوجيه:

أعلن الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى سنهوت التخصصي التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد موافقه وزير الصحة ومحافظة الشرقية على تحويله من مركز طب الأسرة إلى مستشفي تخصصي.

حضر الافتتاح مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية ومدير الإدارة الصحية ومديري مستشفيات منيا القمح المركزي والسعديين المركزي ولفيف من أهالي القرية.

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ضم المستشفى أقسامًا طبية مختلفة كالطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي والعمليات وغيرها.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم ببدء العمل والتشغيل التجريبي للمستشفي في أعقاب تحويله من مركز طب أسرة إلى مستشفى تخصصي بما يخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

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التحرير

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