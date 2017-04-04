أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

Google+ Print
فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه» فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقدت مواطنة تدعى "ميرفت"، تعاطي مجلس النواب مع أزمة ارتفاع الأسعار، قائلة: "انتخبنا نواب خدوا حصانة.. وسابونا إحنا نتبهدل".

وأضافت "ميرفت، خلال مداخلة هاتفية بقناة "دريم"، "كيلو الليمون بـ 25 جنيه، فين الرقابة على الكلام ده، قانون الإيجار يتلغي وأنا وريثه في عمارة، الشقة باخد منها إيجار 43 جنيه مينفعش أجيب بيهم دواء ولا كيلو سمك لعيالي، رغم أن العمارة تسوى 10 مليون جنيه".

شاهد أيضا

وتابعت: "الكل عنده شقق وقافلها ومهاجر كندا وهولندا، أنا تعبت وزهقت من مجلس النواب وعاوزة أروح أولع فيهم، وممكن وأقدر أعملها، لازم نشيل وزير ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»