فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

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انتقدت مواطنة تدعى "ميرفت"، تعاطي مجلس النواب مع أزمة ارتفاع الأسعار، قائلة: "انتخبنا نواب خدوا حصانة.. وسابونا إحنا نتبهدل".

وأضافت "ميرفت، خلال مداخلة هاتفية بقناة "دريم"، "كيلو الليمون بـ 25 جنيه، فين الرقابة على الكلام ده، قانون الإيجار يتلغي وأنا وريثه في عمارة، الشقة باخد منها إيجار 43 جنيه مينفعش أجيب بيهم دواء ولا كيلو سمك لعيالي، رغم أن العمارة تسوى 10 مليون جنيه".

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وتابعت: "الكل عنده شقق وقافلها ومهاجر كندا وهولندا، أنا تعبت وزهقت من مجلس النواب وعاوزة أروح أولع فيهم، وممكن وأقدر أعملها، لازم نشيل وزير التموين".