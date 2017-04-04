بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

شيماء مصطفى

ردت المطربة اللبنانية إليسا، لأول مرة على المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحات الأخيرة خلال حفل زفاف «كندة علوش» وعمرو يوسف، والتي هاجمت من خلاله عمرو دياب وإليسا بطريقة غير مباشرة، ما أثار غضب الجمهور حينها.

وقالت إليسا خلال لقائها في برنامج «ميكس ميوزيك» الذي يقدمه الفنان خالد سليم: «شيرين دايما بتزعل وبتراضي لكن أنا من الناس اللى بتحب شيرين لأنها صريحة، واللي في قلبها على لسانها»، وفسرت إليسا ما قالته «شيرين» بأنه شيء زيادة من الفرح مثل أي شخص عادي؛ لكنها لم تتوقع أن هناك من يصور بالهواتف في نفس الوقت.

وقررت «إليسا» غناء أغنية «مشاعر» لشيرين، لتنفي أي خلافات بينهما، تداولها الجمهور مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «شيرين» قالت عن إليسا في حفل زفاف «كندة علوش» وعمرو يوسف: «أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا كمان في ناس بتحبني.. وإحنا كله طبيعي ومفيش نفخ خالص».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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