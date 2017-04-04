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رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة

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رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث إمكانية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية لتنمية الأصول والأراضي غير المستغلة للدولة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار الخاصة بكيفية تعظيم استغلال الأصول المملوكة للدولة لتحقيق موارد أكبر بشكل يتيح تمويل إضافي من خارج الموازنة العامة وتوظيف ذلك لتمويل مشروعات المرافق العامة بما في ذلك أبنية خدمات التعليم والصحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه من المهم دراسة كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من مختلف جوانبها في ضوء أهمية توفير دعم إضافي لعملية التنمية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنظر في إمكانية استخدام أساليب جديدة لتوفير هذا الدعم.

ووجه إسماعيل باستكمال بعض جوانب الموضوع وعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها القادم لمناقشته بشكل أوسع.

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مصراوي Masrawy

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