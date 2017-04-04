«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج

شيماء مصطفى

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج.

وتواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية بالخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وناشدت وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، ضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلًا عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.

كما ناشدت الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوى الحكومي

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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