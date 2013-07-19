زوج لميس يعيش لعبة حب مع امرأة أخرى

عمان- سميرة حسنين

بعد مضي فترة طويلة على طلاقه، شوهد الممثل التركيّ إيلكر أكسوم مع امرأة أخرى في أحد مطاعم اسطنبول، وهما يضحكان ويتبادلان المزاح بصورة حميمة، حيث نجحت هذه الحبيبة الجديدة المجهولة في إضحاك "إيلكر". وبعد قضاء الثنائي وقتاً ممتعاً، لم تفوّت صحافة الباباراتزي أيّ لحظة منه، غادرا سوياً من دون أن يُشبعا فضول أحدٍ حول هويّة حبيبته المجهولة الجميلة. الشهير بزوج الممثلة التركيّة توبا بيوكستون، الشهيرة بلميس في مسلسلها الأخير "20 دقيقة" الذي انتهى عرضه في تركيا قبل أسابيع.