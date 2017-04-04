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الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو

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الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو

التحرير

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قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تعيين حسنى خطاب في منصب المترجم للمدير الفنى الجديد البرتغالي إيناسيو، خلال الفترة المقبلة.

وحضر المترجم إلى مقر النادي الأبيض، اليوم الثلاثاء، واجتمع مع أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والمشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء.

وتعرف المدير الفني على المترجم الجديد ورحب به، قبل أن يبدأ مهام عمله رسميًا، ومن المقرر أن يعقد الزمالك مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدير الفني يوم السبت المقبل.

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وسبق وعمل حسنى مترجما للبرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، خاصة أنه من المترجمين المتخصصين فى اللغة البرتغالية.

وتواجد حسنى فى مقر نادى الزمالك اليوم، وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والمشرف العام على فريق الكرة للاتفاق على طريقة العمل، وقام بالتعرف على إيناسيو قبل بدء مهام عمله بشكل رسمى.

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التحرير

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