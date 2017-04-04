«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، في كوريا الجنوبية، وجاء اسم جهاد جريشة ضمن القائمة.

واختار الموقع الرسمي لـ"فيفا"، 22 حكما من 34 دولة لإدارة مباريات المونديال، واستقر الفيفا على اختيار 3 حكام ساحة من إفريقيا من ضمنهم جريشة.

وسيعاون جريشة حكمين، المغربي رضوان عاشق والسوداني وليد أحمد.

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ومن إفريقيا، يشارك الزامبي جاني سيكاوزي الذي أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون، والكاميروني نيوم أليوم.

وتنطلق مباريات مونديال الشباب يوم 20 مايو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 يونيو.

يذكر أن جريشة اقترب خطوة من الانضمام لقائمة حكام كأس العالم المقبلة في روسيا 2018، بعدما اجتاز الاختبارات البدنية للحكام المرشحين لقيادة مباريات المونديال المقبل.