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وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

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وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

التحرير

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أوفد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لمتابعة حريق صالة الجمباز بنادى الجزيرة.

كما أجرى عبد العزيز، اتصالا هاتفيا باللواء عاصم عباس رئيس نادى الجزيرة؛ وذلك للاطمئنان على أثار الحريق، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات.

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وأكد عبد العزيز، سرعة البدء في ترميم الصالة وإزالة آثار الحريق حتى يستنى عودة التدريبات عليها لفرق النادى، كما وجه عبد العزيز باستقبال صالة الجمباز بمركز شباب الجزيرة لجميع فرق الجمباز بنادي الجزيرة لحين الانتهاء من الإصلاحات والترميمات.

جدير بالذكر، أن الصالة مؤمن عليها تأمين شامل من قبل أحد شركات التأمين.

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التحرير

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