أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

سمر العشري

من الملاحظ ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار بشكل جنوني في الأسواق المصرية الأمر الذي زاد الحمل على كاهل المواطنين المصريين وخاصة محدودي الدخل، حيث كسر سعر الطماطم حجز الـ10 جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 15 جنيه، فيما كان سعر الليمون 30 جنيه.

ولا يعرف المواطنين حتى الآن ما هو السبب الكامن وراء زيادة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بهذا الشكل الاستفزازي، وبالطبع أصبح المواطنين يتسائلون عن أماكن تبيع الخضار والفاكهة بأسعار رخيصة عن الأسعار الموجودة بالأسواق.

وفي هذا الإطار صرح ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن مختلف المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة تبيع الخضار والفاكهة بأسعار في متناول الجميع.

حيث وصل سعر كيلو الطماطم بها إلى 8 جنيه، أما الليمون 21 جنيه، وعن عناوين أماكن تلك المجمعات فهي:”فرع الضرائب بجامعة الدول العربية بالجيزة، فرع أحمد عرابي بالمهندسين، فرع بورسعيد، شارع 9، فروع المعادي، فرع الطاهرة بالسيدة زينب”.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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