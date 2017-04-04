أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

Google+ Print
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

من الملاحظ ارتفاع الفاكهة والخضار بشكل جنوني في الأسواق المصرية الأمر الذي زاد الحمل على كاهل المواطنين المصريين وخاصة محدودي الدخل، حيث كسر سعر الطماطم حجز الـ10 جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 15 جنيه، فيما كان سعر الليمون 30 جنيه.

ولا يعرف المواطنين حتى الآن ما هو السبب الكامن وراء زيادة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بهذا الشكل الاستفزازي، وبالطبع أصبح المواطنين يتسائلون عن أماكن تبيع الخضار والفاكهة بأسعار رخيصة عن الأسعار الموجودة بالأسواق.

وفي هذا الإطار صرح ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، بأن مختلف المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة تبيع الخضار والفاكهة بأسعار في متناول الجميع.

حيث وصل سعر كيلو الطماطم بها إلى 8 جنيه، أما الليمون 21 جنيه، وعن عناوين أماكن تلك المجمعات فهي:”فرع الضرائب بجامعة الدول العربية بالجيزة، فرع أحمد عرابي بالمهندسين، فرع بورسعيد، شارع 9، فروع المعادي، فرع الطاهرة بالسيدة زينب”.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي