مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، عن تورط شرطيين في وقائع سرقة المواطنين بمركز منشأة القناطر.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن تحريات المباحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن رقيب شرطة بمصلحة السجون، وآخر بكفر الشيخ، انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين.

وأضاف المصدر، أن جهود فريق البحث بقيادة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الشرطيين كونا عصابة لسرقة متعلقات المارة وأموالهم.

وأكد المصدر، أن مأمورية بقيادة العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، والرائد تامر صالح، رئيس مباحث منشأة القناطر، تمكنت من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة.

وأكد المصدر، أنه يتم استجواب المتهمين حاليا من قبل ضباط المباحث تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، للتوصل إلى الوقائع التي تم ارتكابها وأماكن إخفاء المسروقات.