محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

دمنهور - أ ش أ:

افتتحت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، اليوم الثلاثاء، مؤتمر كفر الدوار الاقتصادي الأول الذي تنظمه الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين تحت شعار (معًا.. كفر الدوار مدينة جميلة).

وأكدت محافظ البحيرة - خلال كلمتها - على أهمية دور المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي ببرامج ومحاور التنمية، مشيرة إلى أهميه مدينة كفر الدوار كأحد قلاع الصناعة النسيجية بمصر، وكذلك موقعها الجغرافي المتميز وقربها من الموانئ، ووجود شبكة طرق على الطريقين الزراعي والساحلي والسكة الحديد مما يسهم في عملية النقل للمواد الخام والمنتجات والتبادل التجاري.

كما أكدت على أهميه خروج المؤتمر بتوصيات إيجابية وبناءه لخدمة المدينة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبنائها.

من جانبه، أكد هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة كفر الدوار رئيس المؤتمر على أهمية المنطقة الصناعية النسجية بكفر الدوار في توفير بيئة خصبة للاستثمار، مشيرًا إلى تدشين جمعية رجال أعمال كفر الدوار للتنمية المجتمعية التي تهدف إلى تبادل الرؤى مع رجال الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

حضر الافتتاح مدير الأمن اللواء علاء الدين شوقي، واللواء علاء عطاوية رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.​