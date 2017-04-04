أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

Google+ Print
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

مصراوي Masrawy

المهندسة نادية عبده

دمنهور - أ ش أ: 

افتتحت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، اليوم الثلاثاء، مؤتمر كفر الدوار الاقتصادي الأول الذي تنظمه الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين تحت شعار (معًا.. كفر الدوار مدينة جميلة).

وأكدت محافظ البحيرة - خلال كلمتها - على أهمية دور المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي ببرامج ومحاور التنمية، مشيرة إلى أهميه مدينة كفر الدوار كأحد قلاع الصناعة النسيجية بمصر، وكذلك موقعها الجغرافي المتميز وقربها من الموانئ، ووجود طرق على الطريقين الزراعي والساحلي والسكة الحديد مما يسهم في عملية النقل للمواد الخام والمنتجات والتبادل التجاري.

كما أكدت على أهميه خروج المؤتمر بتوصيات إيجابية وبناءه لخدمة المدينة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبنائها.

من جانبه، أكد هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة كفر الدوار رئيس المؤتمر على أهمية المنطقة الصناعية النسجية بكفر الدوار في توفير بيئة خصبة للاستثمار، مشيرًا إلى تدشين جمعية رجال أعمال كفر الدوار للتنمية المجتمعية التي تهدف إلى تبادل الرؤى مع رجال الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

حضر الافتتاح مدير الأمن اللواء علاء الدين شوقي، واللواء علاء عطاوية رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل