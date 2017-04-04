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السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

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السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، هيربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص على تعزيز وتدعيم علاقاتها بالولايات المتحدة كشريك استراتيجي لها، وتطلعه لأن تشهد هذه العلاقات انطلاقة جديدة، خاصةً عقب اللقاء الذي تم أمس بين السيسي، والرئيس الأمريكي "" فى البيت الأبيض وما شهده من مباحثات إيجابية ومثمرة عكست بوضوح الرغبة المشتركة فى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وأشار الرئيس إلى ما يمثله التعاون الأمني والعسكري بين البلدين من ركيزة هامة للعلاقات المصرية الامريكية، مؤكداً أن تطوير هذا التعاون وتدعيمه من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويمكنهما من مواجهة ما يتعرض له الشرق الاوسط من تحديات غير مسبوقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس الأولى لواشنطن، مؤكدًا على الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات مع مصر على مختلف الأصعدة، والعمل على تفعيل أطر التعاون بين البلدين.

كما أشاد "هيربرت ماكماستر" بالجهود الجادة التي تبذلها مصر لمكافحة الارهاب، وحرص الرئيس على مواجهة التطرف من خلال التعامل مع الابعاد التنموية والثقافية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الارهاب خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول مختلف التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل التوصل لحلول للأزمات القائمة بما يساهم فى استعادة الاستقرار بالمنطقة.

وذكر علاء يوسف بأنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، ولاسيما على الصعيدين الأمني والعسكري، فضلاً عن تعزيز الجهود الدولية والإقليمية التي تُبذل للتصدي لخطر الإرهاب الذي يأتي على رأس التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الشرق الأوسط والعالم.

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مصراوي Masrawy

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