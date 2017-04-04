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محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها

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محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها

مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي

الفيوم - أ ش أ:

قرر محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، تكليف مسؤولي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بدراسة موقف المصانع المتعثرة وتوفيق أوضاعها في إطار قانوني بعد سداد جميع المبالغ المستحقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمحافظ مع المواطنين، إذ استمع إلى عدد من المشكلات والمطالب في قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين.

ووجه المحافظ، مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة مشكلة الصرف بعزبة بدوي سيد أحمد بقرية الروضة بمركز طامية، وعمل الدراسات اللازمة للمناطق المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً ، لافتا إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع أجهزة الدولة لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بالقطاع الخاص ومسئولي التربية والتعليم بحل المشكلات التي تعوق ندب بعض المدرسين. ​

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