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الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور)

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مصراوي Masrawy

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (1)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (1)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (2)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (2)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (3)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (3)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (4)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (4)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (5)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (5)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (6)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (6)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (7)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (7)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (8)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (8)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (9)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (9)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (10)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (10)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (11)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (11)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (12)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (12)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (13)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (13)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (14)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (14)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (15)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (15)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (16)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (16)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (17)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (17)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (18)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (18)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (20)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (20)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (19)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (19)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (21)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (21)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (23)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (23)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (22)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (22)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (25)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (25)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (26)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (26)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (24)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (24)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (27)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (27)

حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (28)حملات الرقابة الادارية علي دور رعاية الايتام (28)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قررت الرقابة الإدارية في سوهاج استبعاد مدير مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر لوجود عدد من المخالفات، كما قررت فصل مشرفتين بجمعية تحسين الصحة لسوء معاملتهما الأطفال الرضع.

جاء ذلك خلال حملة منسقة مع مديرية التضامن الاجتماعي والصحة ومراقب الأغذية مرت على دور رعاية الأيتام بنطاق محافظة سوهاج، إذ تفقدت الحملة دار مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، ودار بيت الرحمة للأيتام ، وجمعية تحسين الصحة بسوهاج.

وضُبطت خلال الحملة كميات فاسدة من الفراخ، والأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بعض الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما تلاحظ للحملة قلة عدد الموظفين المكلفين برعاية الأطفال، وعدم انضباط العاملين داخل دور الرعاية. كما تبين وجود مخالفات مالية وإدارية في جمعية تحسين الصحة. كما رُصد سوء حالة مبنى مؤسسة البنين، وعدم وجود إنارة بغرف الأطفال، وعدم صلاحية غرفة عزل المرضى.

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