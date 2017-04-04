السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة

سمر العشري

يبدو أن أيام الجلوس لوقت طويل داخل السيارة الملاكي والسيارات الأجرة “التاكسي” في طرق مزدحمة سيصبح شيئاً من الماضى، حيث قامت العديد من الشركات بكشف النقاب عن سياراتها الطائرة المستقبلية .

فقد كشفت شركة PALV الهولندية الشهيرة عن سيارتها الطائرة الجديدة التي منحتها اسم “Liberty” وتقف هذه المركبة التي بيلغ سعرها 600 ألف دولار على 3 عجلات فقط، ويتم تزويدها بمروحة أعلى سقفها مثل طائرات الهليوكوبتر، كما تتسع السيارة من الداخل لراكبين فقط، ويصل وزن السيارة بدون ركاب 664 كجم، ويمكنها حمل وزن 243 كجم، وعلى الأرض يمكن للمركبة أن تسير بسرعة قصوى تصل إلى 160 كم، وتستطيع أن تتسارع من الثبات إلى 100 كم / س في 9 ثوان فقط، وذلك بفضل محركها الذي يبلغ قوته على الأرض 100 حصان.

وذكرت الشركة المصنعة أن المركبة مزودة بخزان وقود سعته 100 لتر، ويمكن قطع مسافة 1315 كيلو متر قبل الحاجة إلى ملئه من جديد. وفي حالة الطيران يتم تشغيل المحرك بقوته الكلية التي تبلغ 200 حصان، ومعه تبلغ السرعة القصوى للمركبة 180 كم /س، كما يمكن للمركبة الطيران لفترة زمنية تبلغ 4 ساعات فقط وذلك بإستخدام خزان الوقود الأساسي ، فيما تستطيع التحليق لمسافة نصف ساعة إضافية بالإعتماد على الخزان الإحتياطي، وبعكس الطائرات الهليوكوبتر الإعتيادية التي تستطيع التحليق بشكل عمودي، فإن السيارة Liberty الطائرة تحتاج إلى مسافة كافية من السير على الأرض تقدر بـ330 متر قبل أن تستطيع التحليق في الهواء.

أما شركة تويوتا والتي عرف عنها تفوقها في صناعة السيارات لقدرتها على التحمل وتفوق آدائها. ولكن الشركة تطمح إلى أبعد من ذلك حيث كشفت مصادر أن شركة تويوتا تعمل على تطوير أجنحة مخصصة للسيارات تمكنها من التحليق والطيران بكلفة منخفضة ودون الحاجة إلى إعادة تصميم السيارة. التقنية الجديدة التي تعمل عليها شركة تويوتا ليس تصميم سيارة طائرة بشكل كامل، بل تصنيع أجنحة تركب على السيارة لتمكينها من الطيران.

أما وزارة النقل السنغافورية فقد كشفت أنها تجري محادثات مع شركات لبدء تجارب التاكسى الطائر، وهى مركبات مستقبلية تخطط سنغافورة لتشغيلها بحلول 2030، وتأتي في إطار خطة طموحة لتوسيع خيارات وسائل النقل الحضري بها.

وذكرت صحيفة Dailymail البريطانية أن السكرتير الدائم لوازرة النقل السنغافورية أعلن هذه الأنباء، مؤكداً أن الوزارة بدأت بالفعل محادثاتها مع بعض الشركات لبدء تجارب مركبات طائرة قادرة على النقل، والذي يرى أن هذه المركبات سينجم عنها تغيير مساعي سكان سنغافورة لإمتلاك سيارات لتصبح إرتياد خدمات نقل متنوعة ومختلفة مصممة لتناسب كافة أنواع الرحلات.

المصدر:الاهرام

شبكةعيونالإخبارية

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