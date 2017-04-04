محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند

كتب - محمد غايات:

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن رئيس الوزراء وجه بالعمل على موضوعات النظافة والمرور والتراخيص والإعلانات.

وأضاف عبد الحميد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب لقائه برئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك مكافآت شهرية للعاملين الذين يجيدون العمل، مؤكدًا أن العاصمة سيعود لها بريقها قريبًا.

ونفى المحافظ ما تردد حول وجود مذبحة أشجار في حديقة الميرلاند، موضحا أن هناك تطوير في الحديقة حاليا، وأن التطوير لم يمس الأشجار، وتم تشكيل لجنة لضمان عدم وجود أي مشكلات في التطوير.

وقال إنه بالنسبة للمرور قمنا بعمل إشارات إلكترونية في 5 أحياء، وسوف نقوم بعمل المزيد لتحسين المرور في العاصمة، مؤكدا أن القاهرة لها مقومات لتنفيذ هذا مثل الكباري والطرق والأنفاق.

وحول موضوع التراخيص أوضح المحافظ إن هناك تعاون مع التنمية المحلية لتنتهي التراخيص خلال 37 يوما لبدء البناء.