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مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

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مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

التحرير

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أشاد الدكتور نور أبو حتة، عضو وفد حزب مستقبل وطن المرافق للرئيس عبد الفتاح في زيارته لنيويورك، بلقاء السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ، أمس الإثنين، مؤكدًا أن اللقاء كان حميميًا للغاية وأكثر من الممتاز ولم نشعر للحظة واحدة أن علاقات البلدين تعرضت لأوقات فتور وبرود سياسي خلال الفترات الماضية إبان الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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وأكد أبو حتة، في بيان للحزب، اليوم الثلاثاء، أن طبيعة وودية اللقاء بلورت حجم النجاحات التي حققتها في ملف العلاقات الخارجية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث أصبح لها ثقل وتوازن مع حلفائها ووسعت من دائرة هؤلاء الحلفاء، وتغيير طبيعة العلاقة حيث تقوم على التعاون البناء والمثمر والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن اللقاء حمل الكثير من المؤشرات الإيجابية نحو إيمان الإرادة الأمريكية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات وفتح آفاق جديدة من التعاون مع مصر.
 
وأوضح أن تأكيدات ترامب على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بكامل مؤسساتها لمساندة ودعم مصر والسيسي سيكون له مردوده القوي على الاقتصاد المصري وسيساهم في انتعاشته والتغلب على المصاعب، التي تواجهه من خلال زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات، بالإضافة لتشكيل لوبي قوي للتصدي للارهاب بكافة أشكاله وألوانه فضلًا عن التوصل لحلول موضوعية لمشاكل دول منطقة الشرق الأوسط.
 
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتمتع بذكاء خارق في تعاملاتها وسياساتها وليس هناك صحة على الإطلاق لوجود عداء وتربص متعمد بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، موضحًا أن حجم الترحيب وحسن الاستقبال للوفود المصرية أكد أننا أمام بداية حقيقية لحقبة جديدة قوية ومتميزة.
 
واختتم: "ما حققته تلك الزيارة من زخم سياسي واهتمام بالغ على المستوى الدولي تبرز مدى نجاحها وتضع عى  عاتق مؤسسات الدولة حسن استخدام تلك النجاحات وبلورتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة".
 

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