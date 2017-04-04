اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار

كتب - محمد عاطف

أرسل اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، خطابًا موجهًا لرئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، يخبره فيه بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي تفيد عدم مشروعية النقابات المستقلة والاتحادات التابعة لها؛ للمطالبة بحظر التعامل مع النقابة المستقلة للهيئة.

وقال أحمد عبد المرضي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، إن النقابة تأسست في يونيو عام 2011، وتم اعتماد أوراقها منذ ذلك الوقت بوزارة القوى العاملة، بالتزامن مع إعلان الوزارة استلامها أوراق التنظيمات النقابية المستقلة وفقًا للاتفاقيات الدولية، والذي تم تأكيده بعد ذلك في المادة 76 من الدستور.

وأضاف عبد المرضي، لـ"التحرير"، أن النقابة لديها نحو 5000 عضو جمعية عمومية على مستوى أفرع الهيئة بالجمهورية، والنقابة العامة للتعليم والبحث العلمي لا تمتلك 20 عضوًا، وأنهم بعد الخطاب الذي وجهه جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، لرئيس الهيئة الدكتور عصام توفيق، سينظمون جمعية عمومية للرد على ما أثير تجاه نقابتهم التي تعمل منذ 5 سنوات، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية، بحسب تعبيره.

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فيما أكد "المراغي"، لـ"التحرير"، أن الاتحاد لا يعترف بشرعية النقابات المستقلة، وفقًا لعدم مشروعية التنظيمات النقابية المستقلة بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كان طارق بحيري النائب السابق لرئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام انضم للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وأعلن حينها جبالي المراغي انضمام النقابة المستقلة بأكملها للاتحاد العام، ما بدأ صدام بين النقابة والاتحاد في مارس الماضي، وتجدد بالصدام مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار.