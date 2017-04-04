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صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017

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شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة 2017، بحضور نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، ومحمود محرز رئيس قطاع المكاتب الإقليمية، وفايزة الطهناوي مدير المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، ووفد من القيادات والشخصيات النسائية.

وقال البديوي، إن المحافظة حريصة على دعم كل الأنشطة التي تشارك فيها المرأة في المجتمع وخروجها من دور التهميش إلى دور الريادة، إذ عقدت المحافظة عددًا من المؤتمرات والندوات لمناهضة العنف ضد المرأة ونشر الوعي الثقافي نحو حقوق المرأة وأهمية دورها في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الأسر.

من جانبها، قالت نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن المؤتمر يأتي بهدف نقل صورة حقيقية عن المرأة في الصعيد، التي بمثابة رسالة إيجابية عن المهارات الخاصة بالسيدات ومدى إسهامها فى توفير فرصة عمل من خلال التواصل مع الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت نيفين، إلى أن المنطقة الخامسة منذ إنشائها قامت بتوفير 7 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة انه بلغت نسبة التمويل المقدمة للمرأة من هذا المبلغ جاءت بواقع 56%، وهذا يدل على قدرة السيدات وجهدهم فى النجاح والوصول والإصرار على تحقيق أهدافهم.

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وأضافت فايزة الطهناوى مدير المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجيات متطورة يسعى الصندوق الاجتماعي من خلالها للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لإدماج المرأة بتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لها المزيد من فرص العمل ،بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون مع الشركاء بهدف إتاحة مناخ عمل مساند للمرأة واحتياجاتها .

كما افتتح المحافظ والحضور معرض شامل لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يحتوى المعرض العديد من المنتجات الغذائية والملابس والمشغولات اليدوية وغيرها للجهات المشاركة بالمؤتمر.

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