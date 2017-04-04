صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، مؤتمر كفر الدوار الاقتصادي الأول، الذى تنظمه الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين تحت شعار (معا.. كفر الدوار مدينة جميلة).

حضر المؤتمر اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، واللواء علاء عطاوية، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.

وفى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت المهندسة المحافظ أهمية دور المجتمع المدنى فى المساهمة مع الجهاز التنفيذي ببرامج ومحاور التنمية، مشيرة إلى أهمية مدينة كفر الدوار كأحد قلاع الصناعة النسيجية بمصر، وكذا موقعها الجغرافى المتميز وقربها من الموانى ووجود شبكة طرق على الطريقين الزراعى والساحلى، وكذا السكة الحديد مما يسهم فى عملية النقل للمواد الخام والمنتجات والتبادل التجارى.

وأكدت أهمية خروج المؤتمر من خلال ورش العمل بتوصيات إيجابية وبناءة لخدمة المدينة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبنائها.

شاهد أيضا

وأكد هيثم الدسوقى، رئيس مجلس مدينة كفر الدوار ورئيس المؤتمر، أهمية المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار فى توفير بيئة خصبة للاستثمار، مشيرا إلى أنه قد تم تدشين جمعية رجال أعمال كفر الدوار للتنمية المجتمعية، التى تهدف إلى تبادل الرؤى مع رجال الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل

كما تم استعراض آفاق وفرص الاستثمار بكفر الدوار لتبدأ بعدها فاعليات ورش عمل المؤتمر.