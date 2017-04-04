وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل»

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم الإعلان اليوم الثلاثاء، عن شراكة جديدة بين ثلاث وزارات تضم "التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية"؛ لإطلاق مشروع "1000 يوم"، والممول من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، حيث يدعم في مرحلته التجريبية 40 ألف امرأة حامل ومرضعة، في ثلاث محافظات في صعيد مصر هي الأكثر فقرًا "سوهاج وأسيوط وقنا".

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة، بحضور الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثل برنامج الأغذية العالمي المدير القطري منجستاب هايلي ومدير بنك التنمية الألماني.

وأشارت إلى أن "التضامن" ستختار النساء المستفيدات من المشروع من بين المستفيدات من برنامج الدعم النقدي للأسرة "تكافل"، والذي يستهدف أكثر الفئات احتياجا، ويعمل المشروع على تعزيز التغذية الصحية وزيادة الوعي خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل.

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وأفادت الوزيرة بأن السيدات اللواتي يجرين فحوصًا منتظمة للحمل في الوحدات الصحية المحلية، سيحصلن على بدل شهري قدره 80 جنيها، مخصصة لسلة غذائية مغذية محددة كمكمل لنظامهم الغذائي، مشروطة بزيارتهن الروتينية للوحدة الصحية، ومن شأن هذه التغذية أن تكون حافزا لتشجيع النساء على متابعة حالات حملهن عن كثب ونمو أطفالهن بعد الولادة.

وأكدت أن أول 1000 يوم من حياة الطفل هي الأكثر أهمية لنموه، ابتداء من اليوم الأول في الحمل وحتى يبلغ الطفل الثانية من عمره، موضحة أن الغذاء الذي تستهلكه الأم أثناء الحمل، وكذلك أثناء الرضاعة، له تأثير مباشر على صحة الطفل ومستقبله، مشيرة إلى "دعم النساء للتأكد من إدراكهن لأهمية إجراء الفحوص المنتظمة والتطعيمات، بالإضافة لتأكد من حصولهن على التغذية الكافية والصحية التي حددها المعهد القومي للتغذية والمتمثلة في الفول والعدس والعسل الأسود والحليب كامل الدسم والجبن".