فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والمسئول عن ملف مدارس 30 يونيو بالوزارة، إنه تم تكليف المديرية التعليمية بالقاهرة، وإدارة المعادي التعليمية، بالتحقيق في واقعة تسجيل مقطع فيديو يظهر طالبات في مدرسة الخلفاء الراشدين الخاصة، وهن يرقصن.

ولفت حجازي، في بيان، إلى أن المدرسة موضوعة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، ضمن مدارس مجموعة 30 يونيو، المتحفظ عليها لتبعيتها لأعضاء من جماعة الإخوان.

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ويذكر أنه تم تداول مقطع فيديو لطالبات وهن يرقصن في أحد فصول المدرسة المذكورة سلفًا.