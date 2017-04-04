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الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني

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الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني

مصراوي Masrawy

الفريق محمود حجازي

كتب - مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الفريق مارك كارلتون سميث نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجيات والعمليات العسكرية، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين الدولتين، واستنادا لما تشهده المنطقة من تحديات وعلى رأسها الإرهاب، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيس بوك".

وأكد الفريق حجازي، اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية للعلاقات وأثرها على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على تطوير علاقات التعاون العسكري المتميزة، على نحوٍ يحقق المصالح المشتركة للبلدين.​

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مصراوي Masrawy

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