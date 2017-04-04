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وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة»

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وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة»

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال توقيعها مذكرة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصحة ووزارة والتجارة الداخلية، بأن وزارة التضامن تسعى لدعم وتعزير صحة الأمهات والأطفال الرضع، والوزارة وقعت بروتوكول لتوفير سلع غذائية لهم.

وأشارت والي بأن البروتوكول يهدف إلى توفير سلع غذائية بسعر حوالي 80 جنيهاً شهرياً، لكل سيدة من الحوامل والمرضعات من الأسر الفقيرة، وسوف يستفيد منها حوالي 40 ألف سيدة كمرحلة أولى، وذلك بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط.

وأضافت والي بأن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز صحة الأمهات والأطفال، لتنمية جيل جديد من أطفال بدنياً وعقلياً وصحياً، مؤكدة بأن البرنامج سيحتوي على “1.5 كيلو فول، وكيلو عسل أسود و نصف كيلو جبنه بيضاء و3 كيلو لبن ونصف كيلو عدس، أي ما يعادل 80 جنيهاً لكل سيدة حامل”.

 

المصدر:مصرفايف

 

 

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