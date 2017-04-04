مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية

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وعد مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، بصرف مبلغ 15 ألف جنيه، مكافأة لكل لاعب في فريق الكرة، حال تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي في دور الـ 32 الثاني، من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب في جوهانسبرج، يوم السبت المقبل، بينما يقام لقاء الإياب باستاد برج العرب بالإسكندرية، يوم 15 أبريل.

ويغادر الفريق السكندري إلى جنوب إفريقيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، وتضم البعثة 18 لاعبًا هم: المهدي سليمان ومحمد ابو جبل وأحمد يحيي وأحمد حمص وباتريك مالو وياسر إبراهيم وايمن اشرف ورجب بكار واحمد نبيل مانجا وعمرو المنوفي واسلام محارب واسلام سري ومحمود عبد العزيز، واحمد تمساح وحسام حسن وأحمد رؤوف واحمد حسن مكي وبانو دياوارا.

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كما تضم البعثة الجهاز الفني والإداري بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني وعاطف حنفي مدير الكرة ، وإيليا المدرب العام ، وعمرو فتحي مدرب الفريق ، ومحمد سلام مدرب حراس المرمي ، وعبد الباري المليجي المدير الإداري ، وعمرو اسماعيل مدير شؤون اللاعبين، والدكتور مفيد خليل رئيس الجهاز الطبي ، والدكتور محمد عبد الجواد طبيب الفريق، وسعيد حمدين واحمد رياض للعلاج الطبيعي.

ودخل الفريق في معسكر مغلق بالقاهرة أمس الإثنين يستمر حتى موعد السفر إلى جوهانسبرج، حيث يؤدي تدريباته بملعب الدفاع الجوي.