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سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش»

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سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش»

التحرير

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قدم مسئولو نادى سموحة، عرضا شفهيا للحصول على خدمات عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السكندرى فى الموسم الجديد.

ولا يشارك الوحش مع الإسماعيلى بصفة أساسية، حيث يخرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة ستراكا، نظرا لاعتماده على الثلاثى محمد فتحى وحسنى عبد ربه وعماد حمدى.

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جدير بالذكر أن سموحة سبق له تقديم عرض رسمى لشراء بهاء مجدى من الإسماعيلى لسد العجز فى مركز الجبهة اليسرى، وتعويض إصابة عمر سعد بقطع فى الرباط الصليبى ورحيل أيمن أشرف المتوقع بنهاية الموسم الجارى.

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التحرير

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