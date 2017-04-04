إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، مرتبات الأجهزة الفنية لمنتخبي المحليين ومنتخب 99 رسميا، وجاءت المرتبات على النحو التالي: مرتبات الأجهزة الفنية الرسمية هاني رمزي 80 ألف جنيه، وطارق السعيد 35 ألفا، وطارق السيد 25 ألفا، وخالد مصطفى 20 ألفا.

ومنتخب 99، يحصل حمادة صدقي على 100 ألف جنيه، ووليد عطية وتامر حسن 35 ألفا، وأسامة حسني 25 ألفا، وإبراهيم عبد المقصود 20 ألفا، وإبراهيم عبد العزيز 20 ألفا.

كما قرر اتحاد الكرة، إلغاء منتخب 2002، وتشكيل منتخب 2001 بدلًا عنه، وتكليف الجهاز الفني الذي كان مقررًا له قيادة منتخب 2002، بتدريب الفريق القومي مواليد 2001.

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كما أعلنت الجبلاية، تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة لمنتخبي الشاطئية والصالات.

وجاء تشكيل المنتخبين كالتالي: الكرة الشاطئية، أحمد عبدالرازق مدير فني ومصطفى لطفي وأمير عبدالحميد مدرب عام، أحمد كمال مديرا للمنتخب، كرة الصالات: هشام صالح وحسني أحمد ونادر رشاد.

ووافق اتحاد الكرة على برنامج المنتخبين لعام 2017، وكذلك الموافقة على مشاركة منتخب الشاطئية في بطولة شمال أفريقيا خلال مايو المقبل.