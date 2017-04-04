أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا

Google+ Print
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ، وجود أي نية لدى الفريق الألماني لضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

وصرح مدرب النادي البافاري قائلا: "ديبالا لاعب جيد، لكن هذه الإشاعات مجرد خرافات، نركز على جدول مبارياتنا المقبلة".

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه ضد هوفنهايم في الدوري اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا الوقت للتفكير في هذه الخرافات".

شاهد أيضا

وكانت تصريحات كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن هي السبب الرئيسي في سؤال الصحفيين لأنشيلوتي عن ديبالا.

وقال رومينيجه خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية إنه معجب جدا بديبالا وأنه يتمنى ضمه لكن الأمر صعب للغاية.

وتألق الأرجنتيني صاحب الـ23 عاما مع فريق السيدة العجوز جعله محط أنظار العديد من الفرق الكبيرة، حيث سجل 10 أهداف منذ بداية عام 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا