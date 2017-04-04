أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا

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نفى كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ، وجود أي نية لدى الفريق الألماني لضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

وصرح مدرب النادي البافاري قائلا: "ديبالا لاعب جيد، لكن هذه الإشاعات مجرد خرافات، نركز على جدول مبارياتنا المقبلة".

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه ضد هوفنهايم في الدوري اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا الوقت للتفكير في هذه الخرافات".

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وكانت تصريحات كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن هي السبب الرئيسي في سؤال الصحفيين لأنشيلوتي عن ديبالا.

وقال رومينيجه خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية إنه معجب جدا بديبالا وأنه يتمنى ضمه لكن الأمر صعب للغاية.

وتألق الأرجنتيني صاحب الـ23 عاما مع فريق السيدة العجوز جعله محط أنظار العديد من الفرق الكبيرة، حيث سجل 10 أهداف منذ بداية عام 2017.