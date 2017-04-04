تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة 11)، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة "إبراهيم. م. ا" المتهم باغتصاب الطفلة "ج. م - سنة وثمانية أشهر"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طفلة البامبرز"، إلى الثاني من مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

عقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار مختار مختار شلبي، وعضوية المستشارين حسام محمد فاروق وراغب محمد رفاعي، وأمانة سر محمد عيسى عمر ومحمود السيد محمود وأحمد السيد الإتربي،

وكانت محكمة جنايات المنصورة استمعت لأقوال المتهم في القضية التي حملت رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس ومقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة، واعترف المذكور تفصيليًا بالواقعة التي شهدتها إحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتعود القضية إلى يوم 24 مارس الماضي، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة بلقاس من والدة الرضيعة تتهم فيه المتهم باختطاف ابنتها من أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله.​