"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، حملة على فرع مؤسسة البنين بمدينة فارسكور، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الاحتفال بعيد اليتيم، بعد أيام من فحص مؤسسة البنات، ورصدت خلال جولتها وجود قصور في الرعاية الطبية للأطفال النزلاء وعددهم 43 طفلًا، فضلا عن وجود أمراض جلدية ورمد لدى بعضهم، والتقصير في النظافة العامة بالمبنى وسوء حالة فرش الأسرة.

كما رصد أفراد الحملة غياب أفراد الأمن الخاص بحماية المؤسسة، مؤكدين ضرورة توفير غرفة للكشف الطبي، ومتابعة الملف الصحي للنزلاء وغرف الإعاشة الخاصة بهم، وتوفير وسائل الحماية المدنية، و"طفايات حريق" وغرف عزل طبى للمرضى.

شارك فى الحملة ممثلون من مديرية الصحة، والشئون الاجتماعية فى إطار سلسلة حملات لتفقد ومتابعة دور رعاية الأطفال.