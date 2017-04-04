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وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس

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وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس

مصراوي Masrawy

البابا فرانسيس

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، وفد الفاتيكان عائدًا إلى روما، عقب زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين، بهدف الإعداد للزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية للبلاد خلال أبريل الجاري.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفر الوفد على الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وكان وفد الفاتيكان التقي خلال زيارته لمصر مع المسئولين، ورجال الكنيسة الكاثوليكية لتأمين الزيارة، وتحديد البرنامج النهائى واللقاءات الرسمية والتى تتضمن لقاء الرئيس عبد الفتاح ، وإجراء مراسم إستقبال رسمية بالرئاسة، ولقاء عدد من الشخصيات من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإلقاء كلمة أمام المؤتمر العاملى للسلام والذى تنظمه مشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمشاركة فى الصلاة على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية، بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية فى ، ومن المقرر أن يرأس البابا فرانسيس صلاة القداس الإلهي، فضلًا عن عقد لقاء مع رجال الدين المسيحى من الطائفة الكاثوليكية.

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مصراوي Masrawy

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