رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم

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التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفى بداية اللقاء، أكد "إسماعيل" الدور المحورى للهيئة، وما تبذله من جهد لتطوير العملية التعليمية فى مصر، وبما تسهم به فى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر، من خلال اعتماد المؤسسات التعليمية؛ وفقاً لمعايير تتواكب مع المعايير القياسية الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، عرضت "يوهانسن" تقريراً مفصلاً حول نشاط عمل الهيئة خلال الفترة السابقة، والتى تشمل عام 2015/2016، والجزء الأول من عام 2016/2017، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الدراسى 2015/2016 زيارة نحو 1000 مدرسة للفحص والمراجعة، واعتمد منها 800 مدرسة، إضافة إلى 56 كلية ومعهد تم اعتماد 30 كلية منها.

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وفيما يتعلق بالعام الدراسى الحالى 2016/2017، أوضحت أنه تقدم للحصول على الاعتماد 1122 مدرسة و90 كلية ومعهد وبرنامج، و100 معهد أزهرى، و10 كليات تابعة لجامعة الأزهر، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراجعة واعتماد تلك المؤسسات، مضيفة أن إجمالى ما تم اعتماده من المدارس حتى الآن وصل إلى أكثر من 4000 مدرسة، وأنه مخطط خلال العام الحالى الوصول إلى اعتماد 5000 مدرسة.

كما أشارت خلال اللقاء، إلى الجهود التى تبذلها الهيئة لإعداد معايير الجودة، وقياس مدى نجاح المؤسسات التعليمية فى تطبيقها، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى اللازم لتلك المؤسسات، مضيفة أن المعايير تشمل المدرسة والمعلم والطالب والبيئة التعليمية ووسائل التعليم، وتقييم مخرجات العملية بشكل عام، وأكدت الدعم الكامل والمستمر من مجلس الوزراء، واستمرارالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى هذا الصدد.

وتابعت: أنه تم خلال اللقاء مناقشة بعض جوانب الاطار التشريعى للهيئة، بما يسهم فى مقارنة ومواكبة الشهادات المصرية بالشهادات الدولية، منوهة بأنها عرضت على رئيس الوزراء الاستعدادات الجارية لاقامة مؤتمر الهيئة الدولى والمقرر عقده خلال الشهر الحالى، والمحاور الأساسية التى سيتم مناقشتها خلاله.