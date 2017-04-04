رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

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استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتورة جوان ليو ـ رئيسة منظمة أطباء بلا حدود الدولية، والوفد المرافق لها، بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي، ومساعد وزير الخارجية.

وفي مستهل اللقاء عبرت رئيسة المنظمة عن شكرها لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء، بما يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم جهود المنظمات غير الحكومية الدولية، كما ثمنت تأييد مصر لدور هذه المنظمات من خلال تقدمها ودول أخرى بقرار بمجلس الأمن الذى اعتمد في مايو 2016 لحماية العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية في مناطق النزاعات.

وعرضت المسئولة الدولية تقريراً حول طبيعة عمل مكتب المنظمة في مصر، استعرض مختلف الأنشطة التي تقدمها، مؤكدة اهتمام المنظمة بدراسة التوسع في تقديم خدماتها في مصر خلال الفترة المقبلة، ولفتت إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تقدم العديد من الخدمات في مصر في مجال تقديم الرعاية الطبية الأساسية وصحة المرأة واعادة التأهيل وخدمة اللاجئين.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيسة المنظمة، مشيراً إلى الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لعمل المنظمة في مصر؛ بما يساعدها على تحقيق أهدافها.

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كما أكد رئيس الوزراء دور مصر المؤثر في تسوية النزاعات بالمنطقة؛ بما يسهم في تخفيف حدة معاناة اللاجئين، لافتاً إلى أن مصر تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين من مختلف البلدان، دون إقامة معسكرات حيث يعيشون ضمن الشعب المصري ويتمتعون بنفس المميزات.

ودعا رئيس الوزراء المسئولة الأجنبية إلى دراسة التوسع في تقديم خدماتها بالمحافظات الأكثر احتياجاً التي تحتاج المزيد من الدعم وخاصة في محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج، لاسيما فيما يتعلق بصحة المرأة والطفل والتوعية الصحية.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللقاء يأتي في إطار الزيارة الأولى لرئيسة منظمة أطباء بلا حدود إلى مصر؛ لمتابعة عمل المنظمة وبحث التوسع في خدماتها في تقديم الرعاية الصحية خاصة للأسر الأولى بالرعاية، منوهة بأن المنظمة تعد أحد أكبر المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بتقديم الرعاية الصحية، والتي تقوم بدور في مصر في تقديم بعض الخدمات الطبية، فضلا عن فرص التعاون فى مجال بناء القدرات واعداد الكوادر والرعاية الصحية.