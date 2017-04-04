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رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس»

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رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس»

التحرير

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قام المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، إلى ورش أبى غاطس، وشارك العاملين احتفالهم بخروج زميلهم على المعاش.

وقال شوشة، إن ورش أبى غاطس تعتبر من أقدم ورش التشغيل والصيانة بالهيئة، التى تقوم بالتجهيز والاستعداد اليومى للقطارات، التى تخدم معظم خطوط الهيئة، وخاصة القطارات العادية غير المكيفة.

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ويحرص رئيس الهيئة على التواجد المستمر بين العاملين فى جميع مواقع العمل لحثهم على بذل مزيد من الجهد للمحافظة على انتظام تشغيل القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

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