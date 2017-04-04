وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب

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الاٍرهاب يهدد استقرار الشعوب.. والجيش درع يحمي مصر والمصريين

"عهد وميثاق لله والوطن والشعب أن تظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم"، هكذا وجه الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع رسالة طمأنه إلى كافة أبناء الشعب المصري باسم ضباط الاحتياط، مشددًا على عطائهم ووفائهم لمسؤولياتهم، وحفاظهم على أمن مصر القومي.

القائد العام يصحبه رئيس الأركان الفريق محمود حجازي، ووزير الشياب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، حرصوا على المشاركة في تخريج الدفعة 151 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقيب احتياط جمال الدين حسن الحسانين.

وخلال كلمته، أشار "صبحي" إلى أن التاريخ العسكري يذكر بكل العزة والكرامة لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم في خدمة الوطن، ومشاركتهم بكل الشجاعة والتضحية في تحقيق نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن انتماءهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه على أعناقهم، وأن القوات المسلحة تنتظر منهم المزيد للاستفادة من خبراتهم العلمية فى تخصصاتهم المختلفة؛ لرفعة شأن الوطن في شتى المجالات، مضيفًا أن الخريجين الجدد أصبحوا الآن حراس الأرض والإرادة، يتواصل بهم عطاء القوات المسلحة لوطننا الغالي، بعد إعدادهم وفقًا لمناهج علمية وتأهيلهم للحياة العسكرية.

ووجه القائد العام كلمته للخريجين قائلاً: "إن كلمتي اليوم تزامناً مع أحداث جسام، حيث يضحي أبطال القوات المسلحة والشرطة بأرواحهم حفاظًا على استقرار هذا الوطن وأمنه وسلامته، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، بعد أن بات الإرهاب يهدد أمن واستقرار الشعوب، ولكن رجال القوات المسلحة استطاعوا القضاء على معظم بؤر الإرهاب، ونحن ماضون لاستكمال ما بدأوه من مسيرة حتى نقضي على الإرهاب تمامًا بإذن الله تعالى؛ لتعود مصر إلى سابق عهدها وطناً آمناً مستقراً لأبنائها وزائريها، ونجدد العهد أمام الله أن نبذل كل ما في جهدنا حتى نقتص لشهدائنا الأبرار؛ لتظل مصرنا الحبيبة منبعاً للأمن والاستقرار، وأنني على ثقة بأنكم محافظون دائما على الوصول بآدائكم للمهام إلى أرقى مستويات الأداء، بوفاء كامل ليمين الولاء للوطن".

وأضاف القائد العام: " عهد وميثاق لله والوطن والشعب أن تظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم بعطاء رجالها ووفائهم لمسؤولياتهم وحفاظهم على أمن مصر القومي".

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ونقل الفريق أول صدقي تحية وتهنئة القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجي الدفعة 151 وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة، مؤكدًا أن الضباط الاحتياط نبت مخلص من نسيج الشعب المصري العظيم، يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوي في خدمة الوطن وقواته المسلحة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بتخريج الدفعة يأتي في بداية هذا الشهر المجيد، الذي يواكب احتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الـ 35 لتحرير سيناء الأرض الطاهرة، التي روى أبطال القوات المسلحة رمالها بدمائهم الذكية.

بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات في المجالين العسكري والمدني، التى نفذت بعقول وسواعد الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، وشملت عددًا من المبتكرات والتطبيقات الهندسية، التي يمكن الاستفادة منها ميدانيًا، وتتميز بسهولة الاستخدام وانخفاض التكاليف، بجانب عدد من البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمي داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وفي انضباط عسكري متميز، قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكري، يتقدمهم حملة الأعلام، وأعلن نائب مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة 151، والتي حملت اسم الشهيد نقيب احتياط جمال الدين حسن الحسانين، عرفانا بمجهوداته ودوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، واستشهادة خلال أعمال قتال الجيش الثاني الميداني يوم 15 اكتوبر 1973، وقد تمت ترقيتة من الرئيس الراحل أنور السادات إلى رتبة نقيب احتياط، ومنحة نوط الواجب العسكري، وقد بلغت نسبة النجاح 100%.

وأعلن نائب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قلَّد الفريق أول صدقي صبحي أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية، وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء أركان حرب، محمد احمد الصاوي، مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة استعرض فيها الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب تطورات العصر، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة كي تؤدي الكلية رسالتها التعليمية في إعداد وتأهيل الضباط الاحتياط، الذين شهد التاريخ بدورهم المؤثر والفعال في السلم والحرب، وبناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والانضباط والتضحية من أجل مصر.