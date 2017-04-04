ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية

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أجرى ميناء دمياط، مناورة حريق بحرية لأغراض التدريب، ضمن الخطة التدريبية السنوية لهيئة الميناء، بهدف تحقيق متطلبات تأمين المرفق المينائى والمرافق المينائية التابعة (ISPS).

وقال اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن التدريب تمثل فى افتراض حدوث حريق على سفينة متراكية على رصيف 15 بالمنطقة الرابعة بالميناء، حيث تدخلت الحماية المدنية بعدد 2 سيارة إطفاء وماكينة إطفاء متنقلة تقوم بالسحب من مياه الحوض.

وكان ربان السفينة قد شارك فى عملية الإطفاء باستخدام الإمكانيات المتاحة بالسفينة، وقام بإثبات عملية التدريب ضمن سجلات سفينته، كما قام بإبلاغ ملاك السفينة بالتدريب، وأشاد بخطة الميناء وحرصها على تأمين السفن الموجودة بالميناء.

شاركت القاطرة جمال الدين فى أعمال المناورة عن طريق محاصرة الحريق من جهة البحر، وأيضًا تم تجهيز عدد 2 قاطرة بالمرشدين، وذلك لسحب السفينة أو السفن المجاورة فى حالة امتداد الحريق.

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شارك فى التدريب الإدارات التابعة لحركة السفن والمناطق، إضافة إلى إدارات التدريب والسلامة والصحة والأمن ومركز العمليات والطوارئ والعلاقات العامة.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة، الذى تابع المناورة بفاعلية التدريب وجديته وسرعة السيطرة على الحريق والتنسيق الذى ظهر بين جميع الجهات المشاركة فى البيان والعمل سواء من إدارات الهيئة أو الجهات الخارجة المشاركة.

وأضاف أن التدريب، أظهر سرعة استجابة جميع الجهات لتنفيذ المهام المكلفة بها، والتعاون المنظم بين هذه الجهات واستعداد هيئة الميناء لمجابهة أى موقف يطرأ على السفن المتراكية بالميناء، وتقديم يد العون لها فى الوقت المناسب.

حضر التدريب وأشرف على أعماله نائب رئيس الهيئة للتشغيل وقيادات الهيئة، حيث أبدوا بعض الملاحظات على بعض إجراءات التنفيذ ليتم مراعتها مستقبلًا.