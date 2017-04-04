زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أقامت الإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عزاء والدتها، مساء أمس الإثنين، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين، هند صبري، دنيا عبد العزيز، صفية العمري وسميرة سعيد.

ولفت أنظار الجمهور العديد من اللقطات في العزاء، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

زيزي مصطفي «بدون حجاب»

حرصت الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، على تقديم واجب العزاء في والدة الإعلامية بوسي شلبي، وظهرت مستندة على "عكاز".

ظهورها بالعكاز لم يكن الشيء الوحيد الملفت، لكنها ظهرت أيضًا بدون حجاب.

نرمين الفقي تخطف الأنظار

خطفت الفنانة نرمين الفقي عدسات المصورين، إذ ظهرت وكأنها في ريعان شبابها، وبدون ماكياج، على عكس عدد من نجمات الوسط الذين حرصوا على وضع الماكياج.

صفية العمري وأول ظهور بعد غياب

شاهد أيضا

حرصت الفنانة صفية العمري على حضور عزاء والدة الإعلامية بوسي شلبي، في أول ظهور لها منذ فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

كارول سماحة تحضر رغم انشغالها

على الرغم من انشغالها مع زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى بعد إطلاق محطة "إنرجي" الإذاعية، التي يرأس مجلس إدارتها، حرصت الفنانة كارول سماحة على تقديم واجب العزاء في والدة الإعلامية بوسي شلبي.

سميرة سعيد بشكل أكبر في العمر

على الرغم من ظهورها في آخر جلسة تصوير بشكل شبابي وجسد ممشوق، إلا إنها ظهرت بشكل أكبر في العمر في عزاء والدة الإعلامية بوسي شلبي، ما لفت نظر الجمهور الذي أرجع الفضل إلى تعديلات "الفوتوشوب"، التي تخضع لها صور أغلب الفنانات.