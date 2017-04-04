إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة»

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة السورية رغدة على خشبة المسرح، خلال حفل تكريم "الزمن الجميل" في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب تصرفاتها الغريبة إذ أخذت تلوح بيديها، كما أظهرت لسانها للحضور أكثر من مرة.

وتبين أن الاستياء الذي صاحب ظهور رغدة على خشبة المسرح كان بسبب طلب الدكتور هراتش، منظم المهرجان، عدم التحدث بالسياسية، ما جعلها توجه له العديد من الإهانات، قائلة: "من حلب ولا يسمح لأحد أن يمنعها من شيء أو يفرض عليها أي لقاء".

لم تكتفِ "رغدة" بذلك فقط لكنها قامت بحركات صاخبة، وبحسب بعض التقارير التي نشرت عن الحفل، عندما كان يقترب منها المصور ويطلب منها الأذن من أجل التقاط صورة كانت ترمي أي جماد من حولها على الأرض، واستهزأت بالجائزة قائلة: "في منها كثير"، ما أثار استفزاز وانتقاد الآلاف من المتواجدين.

هذا الموقف لم يكن الوحيد لرغدة، لكنها أثارت الجدل بسبب مواقفها وآرائها الجريئة التي وصفها البعض بـ"المندفعة" وغير المحسوبة، وتعرضت للكثير من الانتقادات بسببها، ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي.

«سب» السيدة عائشة

تعرضت رغدة لموجة غضب عارمة بعد سبها السيدة عائشة، أم المؤمنين، زوجة الرسول، في دار الأوبرا المصرية بسبب قصيدة ألقتها هناك، قالت فيها: "ستنا عائشة وهي دي عائشة ما هي تربية بني قريظة يهودي خسيس"، الأمر الذي أثار غضب الحضور في الندوة وضربوها حتى الصراخ والإغماء.

انسحابها من برنامج «نورت» على الهواء

بسبب سؤال الجمهور لها، عن إمكانية تغيير رأيها وموقفها السياسي من النظام السوري، خلال استضافتها في برنامج "نورت"، الذي تقدمه الإعلامية أروى، انسحبت رغدة على الهواء وخرجت من الاستوديو رافضة إكمال الحلقة، بسبب رفضها أن تختار بين الاحتمالات الأخرى، على الرغم من حذف مقدمة البرنامج السؤال الذي زعجها.

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منع أعمالها في الخليج

موجة غضب عارمة أثارتها الفنانة رغدة بعد تصريحها، خلال لقاء تلفزيوني، عام 2014، بأن الكويت جزء من العراق وستعود له.

وبسبب التصريح، طالب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مبارك الخرينج، بمنع عرض أعمالها على شاشات وأجهزة الإعلام في الكويت، واستجابت له وزارة الإعلام الكويتية.

وعلقت رغدة وقتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلة: "من سنديانة سورية تؤمن بقوميتها العربية رغم تمزيق المشوهين لثوب العروبة إلى حطاب وزارة الإعلام الكويتي: فأسك المستورد لا يشج رأس السنديان ولا يطاله وإن جرح قدمه فجذرها ممتد في طين لا يعرف شفاءه أمثالك."

وتابعت: "سأترك لأمير بلادك وشعبها ومثقفيها وفنانيها بتاريخهم وقدرهم وقيمتهم الرد على من يترك كل هموم الأمة في هكذا ظرف تاريخي حرج لينشغل بتشويه امرأة حرة وفنانة ملتزمة ومثقفة عملية يتطابق فعلها مع ثقافتها".

مهاجمة الفنانة أصالة

هاجمت رغدة، الفنانة السورية أصالة بسبب موقفها المعادي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد عالج أصالة من شلل الأطفال وهو ما أوصلها لهذه الشهرة، قائلة خلال أحد حوارتها التليفزيونية: "لولا الأسد لكانت أصالة اليوم مقعدة، لا يعرف أحد عنها شيء خارج سوريا، لكنها ناكرة للجميل".

