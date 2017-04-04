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كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب

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كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب

التحرير

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رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب اتحاد الكرة باقامة معسكر يونيو المقبل، في القاهرة وتمسك باقامته في برج العرب.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المقبل في شهر يونيو القادم، استعدادا لمواجهة تونس في افتتاح مباريات المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها في الكاميرون.

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الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني قد حقق فوزا كبيرا على توجو بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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