كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب اتحاد الكرة باقامة معسكر يونيو المقبل، في القاهرة وتمسك باقامته في برج العرب.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب المقبل في شهر يونيو القادم، استعدادا لمواجهة تونس في افتتاح مباريات المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها في الكاميرون.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني قد حقق فوزا كبيرا على توجو بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية.