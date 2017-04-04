عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا

برلين - (د ب أ):

عقب الهجوم على مترو مدينة سان بطرسبرج الروسية أمس الاثنين لم يتم إضاءة بوابة براندنبورج التاريخية في العاصمة الألمانية برلين بألوان العلم الروسي للتعبير عن التضامن في وجه الإرهاب.

وقال متحدث باسم حكومة ولاية برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء إن السبب في عدم إضاءة بوابة براندنبورج مساء أمس بألوان العلم الروسي أن سان بطرسبرج ليست مدينة شريكة لبرلين، موضحا أنه لا ينبغي الانحراف عن هذه القاعدة إلا في الحالات الاستثنائية.

وأودى الهجوم الذي وقع في مترو أنفاق سان بطرسبرج بحياة 14 شخصا، كما أسفر عن إصابة العشرات.

يذكر أنه عقب هجمات في باريس وبروكسل ولندن وإسطنبول، وهي مدن شريكة لبرلين، والقدس تم إضاءة بوابة براندنبورج بألوان الأعلام القومية للدول التي أصابتها الهجمات الإرهابية.

وعقب المذبحة التي نفذها إسلامي في ناد للمثليين جنسيا بمدينة أورلاندو الأمريكية وأودت بحياة نحو 50 شخصا العام الماضي، تم إضاءة بوابة براندنبورج بألوان قوس قزح، الذي تتخذه الحركات الداعمة للمثليين رمزا لها.

وعقب الهجوم على مدينة نيس الفرنسية، الذي قُتلت فيه أيضا مدرسة وتلميذتان من برلين، تم إضاءة السفارة الفرنسية القريبة من بوابة براندنبورج بألوان العلم الفرنسي.