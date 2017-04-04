بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

كتب- أحمد أبو النجا:

رصدت عدسة مصراوي، اللقطات الأولى لحريق داخل نادي الجزيرة، بوسط القاهرة.

وقال اللواء سعد سرية حكمدار القاهرة، الثلاثاء، إن قوات الأمن تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل نادي الجزيرة، أنه انتقل على رأس قوات الأمن، والحماية المدنية لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه.

وأوضح الحكمدار في تصريحات لمصراوي، أن صالة الجمباز التي اشتعلت النيران بها احترقت بالكامل، وانهارت نتيجة الحريق، موضحاً أنه انتقل على رأس قوات الأمن والحماية المدنية لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه.

وأكد "سرية"، عدم وجود شبهة جنائية في الحريق مشيراً إلى أن المعمل الجنائي يفحص الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل نادى الجزيرة بصاله الجمباز بنطاق دائرة قسم قصر، والنيل على فور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته 10 سيارات اطفاء لإخماد النيران.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل صالة جمباز بنادي الجزيرة، ومنع امتداد النيران لباقي أجزاء الصالة، وتم استخراج عدد من الآلات الرياضية المتواجدة داخل الصالة.