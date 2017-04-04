مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة

كتب- فتحي عمر:

وصل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى موقع حريق نادي الجزيرة الذي وقع منذ قليل، وتفقد أثار الحادث، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالحماية المدنية بالقاهرة.

وتمكنت الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذي شب داخل صالة جمباز بنادي الجزيرة، وتم استخراج عدد من الآلات الرياضية المتواجدة داخل الصالة، كما بدأت الإدارة في عمليات التبريد.

وأكدت الحماية المدنية بالقاهرة أنه لا يوجد حتى الآن أي مصابين جراء الحريق خاصة، أنه حدث اثناء عدم تواجد أي من رواد النادي أو رياضيين بالصالة.