حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية

كتب – فتحي عمر:

قال اللواء سعد سرية حكمدار القاهرة، إن قوات الأمن تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل نادي الجزيرة سبورتنج بمنطقة الزمالك وسط العاصمة، مشيراً إلى أنه تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وأوضح الحكمدار في تصريحات لمصراوي، أن صالة الجمباز التي اشتعلت النيران بها احترقت بالكامل، وانهارت نتيجة الحريق، موضحاً أنه انتقل على رأس قوات الأمن والحماية المدنية لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه.

وأكد "سرية"، عدم وجود شبهة جنائية في الحريق مشيراً إلى أن المعمل الجنائي يفحص الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل نادى الجزيرة بصاله الجمباز بنطاق دائرة قسم قصر، والنيل على فور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته 10 سيارات اطفاء لإخماد النيران.