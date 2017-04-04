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حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء

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مصراوي Masrawy

حريق مركز شباب الجزيرة (2)حريق مركز شباب الجزيرة (2)

حريق مركز شباب الجزيرة (1)حريق مركز شباب الجزيرة (1)

حريق مركز شباب الجزيرة (3)حريق مركز شباب الجزيرة (3)

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حريق بمنطقة شباب الجزيرة (2)حريق بمنطقة شباب الجزيرة (2)

حريق بمنطقة شباب الجزيرة (3)حريق بمنطقة شباب الجزيرة (3)

حريق بمنطقة شباب الجزيرة (4)حريق بمنطقة شباب الجزيرة (4)

حريق بمنطقة شباب الجزيرة (5)حريق بمنطقة شباب الجزيرة (5)

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كتب – فتحي عمر وعلاء عمران: 

قال اللواء سعد سرية حكمدار القاهرة إن قوات الأمن تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل نادي الجزيرة وسط القاهرة.

وأوضح الحكمدار في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه انتقل على رأس قوات الأمن والحماية المدنية لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بأن الحريق الذى نشب داخل نادي الجزيرة بنطاق دائرة قسم قصر النيل، اندلع داخل صالة الجمباز.

وأضاف المصدر بأنه تم الدفع 10سيارات إطفاء لسيطرة على النيران ومنع خطر الامتداد لمجاورات. 

 

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