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أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017

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أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017

مصراوي Masrawy

أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017

كتبت - شيماء محمود:

يواجه معظم الآباء والأمهات حيره بالغه في اختيار اسم للمولود القادم ويلجؤون للبحث علي الانترنت وأخذ أراء الاصدقاء والمعارف للتوصل لاسم جديد وله معني أيضا، ونقلا عن موقع كنوز ثقافيه أحدث أسماء المواليد البنات والبنين:

أسماء البنات:

لانا: الليونه والنعومه.
جود: الكرم والحسن والأخلاق الحميدة، وهو يجوز للبنت والولد.
نادين: الرجاء والامل.
أريج: فوحات العطر الطيب.
بوران: الارض الجرداء.
بيسان: منطقه في فلسطين.
تاله: النخلة الصغيرة.
تليده: العريقة الكريمة الأبية.
رزان: ذات اتزان ووقار ووزانه.
ريما: الظبية البيضاء.
ماذي: العسل الابيض.
جوانه: شنطة العطورات والطيب.
نوه: النظرة الي الاشياء سريعا.
مهره: المرأه عظيمه المهر.
وانا: الشابة الفتيه.
ليم: الصلح والوفاق.
لوليا: من اللؤلؤ أو الدانة.
بتول: الطاهرة.
أسماء البنيــــــــــــــن :
راسل : طويل
سهيل: نجم
نيروز: الربيع بالفارسية
كنان: ستر ووقاية
منصف: عادل
نايف: العالي المرتفع
عياش: الباقي علي قيد الحياه
ساري: مرافق في الليل
سادن: خادم الكعبة المشرفة
اياس: العطاء
جاسر :عظموضخم
داغر: المهاجم
سلاف: الخمر
سنمار: القمر
مصعب: الذي يحتمل الشدائد
هتان: المطر الخفيف
يامن: اليمن والبركه
اليف: المؤنس
داني : القريب
ذاكر:الفطن الذي لا ينسي
رافي: المصلح

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مصراوي Masrawy

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