بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

كتبت- عايدة رضوان:

أكد ماجد نادي، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاقم أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية، لافتًا إلى أن التجار اضطروا إلى التوجه إلى الشركة المسؤولة عن ماكينات الصرف للوصول إلى حل.

وشهدت منافذ صرف السلع التموينية، على مدار اليوم وأمس، نظرًا لتعطل ماكينات صرف المقررات التموينية، وفقًا لما صرح به "نادي".

وأوضح نادي، في حديثه لمصراوي، الثلاثاء، أن ماكينات الصرف محددة بعددٍ معين من العمليات، على أن يتم تفريغها من قِبل الشركات "أونلاين"، وهو ما لم يتم، مما أدى إلى توقف عمليات الصرف إلا في المنافذ التي لم تصل بعد إلى الحد الأقصى.

وأضاف نادي، إلى أن النقابة حاولت التواصل مع الشركات المسؤولة عن البطاقات، والتي أوضحت بدورها أن الأزمة قيد الحل، دون تحديد موعد معين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نقابة بقالي التموين، إلى أن أعطال ماكينات الصرف ليست جديدة، مؤكدًا أن بقالي التموين يعانون منها بداية كل شهر، ولكن الوضع يزداد سوءًا، على حد قوله.