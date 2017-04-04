ننشر أقوال المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" أمام "جنايات المنصورة.. (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

عقدت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مختار مختار شلبي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مغتصب الطفلة "ج"، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البامبرز"، وتحمل القضية رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس ومقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلى شمال المنصورة.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم "إ.م.إ" بعد استخراجه من القفص، وتناولة للمياه، وتأكيده ارتكاب الواقعة مبديًا ندمه الشديد على ذلك، وقال المتهم أمام القاضي: "أنا صليت الجمعة وخرجت بعد الصلاه على طول وأول ماشوفت (ج) أخدتها من قدام بيتها وروحت بيها العشة اللى جنب بيتنا".

فيما تلى المستشار أحمد صبري، مدير نيابة بلقاس، أحداث القضية وتفاصيلها، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، لما اقترفه من جريمة هزت أركان المجتمع بالكامل.

في السياق ذاته، طالب أحمد المرسي، محامي المتهم الذي وكّلته المحكمة للدفاع عن المتهم، بالدفع ببطلان إجراءات ضبط المتهم لعدم حضور محامي معه التحقيقات، وهو حق له، كما دفع ببطلان الاعتراف للمتهم كونه تعرض للاعتداء وأصبح غير متزن، ومثبت ذلك فى محضر النيابة.

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة، ومن المتوقع صدور القرار عقب انتهاء المشورة.

يشار إلى أن الجريمة، قد وقعت يوم 24 مارس الماضي، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة بلقاس من والدة الطفلة "ج" تتهم فيه المتهم بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله.