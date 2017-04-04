قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت

سمر العشري

أصدر الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً رسمياً، لكافة المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، بالالتزام بما ورد بمواعيد الدراسة والامتحانات المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2016/2017، مع عدم عقد أي امتحانات، وتأجيلها، يوم 29 من الشهر الجاري.

سبب تأجيل الامتحانات يوم الـتاسع والعشرين من أبريل

وشدد الوزير على عدم عقد أية امتحانات خلال يوم السبت الموافق 29/4/2017، وبصفة خاصة بالمدارس الكاثوليكية، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة الإخوة المسيحين (طلاب، ومعلمين)، في احتفالاتهم، بزيارة قداسة بابا الفاتيكان “فرنسيس”، لمصر.

وفي سياق متصل، أربك قرار وزير التعليم، العديد من المديريات التعليمية بشأن عدم عقد امتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات يوم 29 أبريل الجاري، حيث كشفت مصادر، بأن محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والقليوبية والاقصر واسوان والبحيرة، أعلنوا عقد امتحانات للصفين الثانى والثالث الابتدائي يوم 29 أبريل الجاري.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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