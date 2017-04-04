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إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس

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إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس

التحرير

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قرر أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، استبعاد 4 لاعبين، من مواجهة أفرانش، غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس فرنسا.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه اختار قائمة، تضم 19 لاعبًا للمباراة.

وأضاف "تم استبعاد ثنائي الدفاع البرازيلي ماركينيوس، وتياجو سيلفا مع لاعب الوسط البولندي جريجورز كريتشوفياك؛ بسبب الإصابة، إضافة إلى دي ماريا".

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وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المدرب الإسباني لم يحدد سبب استبعاد دي ماريا من هذه المباراة.

واختتم إيمري، أنه شاهد عدة مباريات لأفرانش، أثبت خلالها، أنه فريق جيد، واستحق الوصول لربع نهائي بطولة الكأس، لذا يجب عدم الاستهانة به.

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التحرير

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